بداية التعاملات.. هبوط أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث انخفض سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1480 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1929 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.6 دولارا بنسبة 0.30%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.