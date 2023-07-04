شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من المرحلة الثانية من منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات على مدار 9 سنوات لعل أبرزها ما نرصده في السطور التالية:

- الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة: مساحة المرحلة الثانية 570 ألف متر مسطح مكونة من 30 مصنع وتم التشغيل باستثمارات 2.5 مليار جنيه.

- تنفيذ المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، والتي تضمنت المنطقة الصناعية الاولى وبها مجمع صناعي متكامل به 615 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة، والمنطقة الصناعية الثانية وهي مقسمة لعدد 43 قطعة.

- تأهيل وتسويق وإدارة مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية المقام على مساحة 25 فدان وبتكلفة 55 مليون جنيه بالإضافة الى تأهيل شبكات البنية الأساسية حيث تم تنفيذ المجمع وتوفير عدد 240 وحدة صناعية جارى تشغيلها من قبل المستثمرين ونسبة الإشغال 90%.

الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات لصالح وزارات أو محافظات أو هيئات وهي:

- مشروع مدينة الجلود بالروبيكى (المرحلة الاولى)، بتكلفة 1592 مليون جنيه وبمساحه 506 فدان مكونة من وحدات دباغة بالإضافة الى منطقه خدمة بيئية على مساحة 1112 فدان، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى (176 فدان) بنسبة إنجاز 100%.

- مشروع أعمال البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي ومنطقة للخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد محافظة شمال سيناء، بتكلفة 28 مليون جنيه.

- تنفيذ شبكات البنية الأساسية + محطة رفع للمنطقة الصناعية بغرب جرجا بمحافظة سوهاج، بتكلفة 62 مليون جنيه.

- تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من شبكات البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف، بتكلفة 180 مليون جنيه.

- إقامة مجمع صناعي للورش الحرفية بجنوب مدينة المستقبل لمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 107 مليون جنيه على مساحة 25 فدان بإجمالي 264 ورشة مختلفة المساحات و70 محل تجارى متنوع الانشطة.

- تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بالشروق الصناعية بمحافظة القليوبية، بتكلفة 69 مليون جنيه وبطاقة 9000 متر مكعب/ يوم.

- تنفيذ 3 مراكز تكنولوجية (الرخام بمنطقة شق الثعبان – البلاستيك بفيكتوريا / الإسكندرية – مركز تكنولوجيا العاشر من رمضان)، بتكلفة 90 مليون جنيه.