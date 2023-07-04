شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: تحويل مشروع رواد 2030 إلى مركز مصر لريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد العقبى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إعادة هيكلية مشروع رواد 2030، وتحويله إلى مركز مصر لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة هبة زكى، أحد أبرز المتخصصين في مجال ريادة الاعمال في مصر.

وأوضح العقبى فى تصريح لـ "الخليج 365 " أن مشروع رواد 2030 كان أحد مخرجات رؤية مصر 2030 في نسختها الأولى، وقد حقق الهدف المخطط له بعد العمل قرابة 5 سنوات حقق فيها الكثير من الإنجازات، ووصل إلى ملايين الشياب المصري في مراحل متنوعة، وأنشأ 10 حاضنات للأعمال. وفي إطار تطوير دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملف ريادة الأعمال وبحثا عن استدامة الدور المطلوب من الوزارة في هذا الملف، تقرر تحويل المشروع إلى مركز تدريبي وبحثي له آليات مستدامة، وهيكل قانوني وإداري مستقر ضمن المراكز التابعة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأضاف العقبي أن المركز يعمل من خلال رؤية طموحة ليصبح قريبا مركزاً متميزاً محليًا وإقليميا ودوليا في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار المستدام، ويقدم أفضل الممارسات في مجال إدارة الابتكار والترويج لاقتصاد المعرفة من خلال خمسة برامج رئيسية، هي: برامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، ومرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام، وبرنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برنامج دعم صانع القرار.

واكد المستشار الاعلامى لوزارة التخطيط أنه سيتم التركيز بصفة أساسية على التدريب لريادة الأعمال وسيتم تشكيل مجلس إدارة المجلس من خلال الشباب من أصحاب الشركات الناشئة والبنوك والخبراء، وأن الوزارة وضعت خطة طموحة لتوفير التمويل اللازم لتدريب الشباب على ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.