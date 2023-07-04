شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أي جي سي للاستيراد بقيمة 7.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إي جي سي للاستيراد والتصدير بحجم تداول 792 ألف سهم بقيمة 7.92 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المتكاملة للتحاليل الطبية بحجم تداول 166.7 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.025 مليون سهم بقيمة 16.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 27 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.96%، والعرب على 8.19%، واستحوذت المؤسسات على 27.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 21221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7311 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.54% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.