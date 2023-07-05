أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعبور للاستثمار العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والعبوات الطبية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.





البورصة تخسر 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.96%، والعرب على 8.19%، واستحوذت المؤسسات على 27.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 21221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7311 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.54% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الإثنين الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير عدد 3 ملايين سهم، 5.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 25.4 مليون سهم، 64.7 مليون سهم، 45.3 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 525 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير عدد 40 ألف سهم، 71.7 ألف سهم، 67 ألف سهم، 55.8 مليون سهم، 2.8 مليون سهم، 50.4 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 5.5 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.86%، وشراء الثانية عدد 1.3 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.66%.

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، شراء المساهم بلدنا عدد 600 ألف سهم بسعر 12.2986 جنيه بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.97% إلى 15.03%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة إي في جي هيرميس لتداول الأوراق المالية.





نتائج أعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، إيرادات بلغت 498.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 286.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبلغ صافي أرباح الفترة 38.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 6.7 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، فائضًا قدره 103.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مايو عام 2023، مقابل فائض قدره 134.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.