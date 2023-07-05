شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: إنجاز 100% من مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، إن نسب الإنجاز فى مشروعات "حياة كريمة" فى القرى التابعة لمركز كفر سعد بعدد 28 قرية، بمحافظة دمياط بلغت 100% فى العديد من المشروعات التى تم تنفيذها.

وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ أكثر من 500 مشروعاً تنموياً، لتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف، منها في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، 28 مشروعاً لتوصيل خدمات الصرف الصحي، وإنشاء وتوسعة 6 محطات معالجة، ورفع كفاءة 4 محطات مياه الشرب، وفى قطاع التنمية البشرية، تم إنشاء وتطوير 26 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وصيانة 75 مدرسة، وإنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة إسعاف و20 وحدة طب أسرة، فضلاً عن إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية و 12 مجمع خدمات زراعية، و33 برجا لتقوية شبكات المحمول.

وأشار التقرير إلى أن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الوحدات الاجتماعية ونقاط الإسعاف وإنشاء نقطة الإطفاء، بلغت نسبة الإنجاز 100%، بالإضافة إلى مدرسة كفر سعد الابتدائية المشتركة، والتي تضم 12 فصلا و8 فصول رياض أطفال، ومشروع صيانة المدرسة الإعدادية بنين بنسبة إنجاز 100%، والسوق الحضاري وموقف السيارات بنسبة إنجاز 100%، وإحلال وتجديد مركز الشباب (يضم 2 ملعب خماسي)، بنسبة إنجاز 100%.

وعن مشروع تأهيل وتبطين ترعة مقطع سعد الجديد بطول 12.7 كم، بنسبة إنجاز 50%، والمركز التكنولوجي ( مجمع خدمات المواطنين)، ويضم خدمات (شهر عقاري، مكتب بريد، مكتب تموين، وحدة محلية) بنسبة إنجاز 100%، ومحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بنسبة إنجاز 85% للأعمال المدنية، ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي، بنسبة إنجاز 100%.