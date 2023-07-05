شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات أمريكا من النفط الخام لـ4.2 مليون برميل يوميا بالربع الأول لـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2023 بنحو 145 ألف برميل يوميا أي بنسبة 3.6% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى نحو 4.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع على أساس سنوى، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن صادرات النفط الخام الأمريكية قد وصلت إلى مستوى قياسي أسبوعي بلغ حوالي 5.6 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 24 فبراير الماضى وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث يتم تداول خام غرب تكساس بخصم سعري كبير عن خام برنت وهو ما جعله أكثر جاذبية للمشترين في الأسواق، فضلاً عن ضعف طلب المصافي الأمريكية، وتزايد عمليات شراء النفط الأمريكي من قبل مصافي التكرير الأوروبية لتصل إلى مستويات قياسية في ظل السعي لتعويض النفط الروسي الخاضع للعقوبات بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا.

وتابع التقرير، ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكية إلى الدول الآسيوية لا سيما الصين بشكل ملحوظ، وسط اقبال مصافي التكرير الصينية على شحنات النفط الأمريكية لتلبية الطلب المتزايد على الوقود.