شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخزون التجارى النفطى بدول منظمة التعاون الاقتصادى لـ2.808 مليار برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية الربع الأول من عام 2023 بمقدار 12 مليون برميل عن مستوى الربع السابق ليصل إلى نحو 2.808 مليار برميل، وهو مستوى مرتفع بمقدار 181 مليون برميل عن مستويات الربع المماثل ولا يشمل المخزون على متن الناقلات العام السابق، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير، أن إجمالي المخزون التجاري من النفط الخام قد ارتفع في نهاية الربع الأول من عام 2023 بمقدار 28 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليبلغ 1.107 مليار برميل، مرتفعاً بنحو 98 مليون برميل مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وذكر التقرير، بينما انخفض إجمالي المخزون التجاري من المنتجات النفطية بمقدار 16 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 1.701 مليار برميل، وهو مستوى مرتفع بمقدار 83 مليون برميل مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق.

وأضاف التقرير ،أنه من ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول الأمريكيتين بمقدار 2 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليستقر عند حوالي 1.509 مليار برميل(منها 636 مليون برميل من النفط الخام و 873 مليون برميل من المنتجات، وهو مستوى مرتفع بمقدار 94 مليون برميل مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق.