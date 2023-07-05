شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تتابع تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - المصلحة حريصة على تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

- منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي ، وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي

- تنظيم ورش عمل فنية للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بتطبيق المنظومة لشرح المنظومة ، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة، والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأكد رضا عبد القادر إن المصلحة حريصة على تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور، لافتًا إلى صدور قرار وزير المالية رقم ( 251) لسنة 2023 بالمرحلة الثالثة لتطبيق المنظومة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا القرار سيتم إلزام عدد (327) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023.

وأوضح "مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية" أنه يمكن الإطلاع على قرار وزير المالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 والكشوف المرفقة به يمكن وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي:

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-law-251-2023.pdf

وأضاف " مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبى ، لافتًا إلى بدء التطبيق التجريبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام (16 ) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة .

وقال إن المصلحة قامت بتنظيم عدة ورش عمل فنية للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بتطبيق المنظومة ، تم خلالها شرح المنظومة ، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش، لافتًا إلى أنه تم نشر تسجيل ورش العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال " دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات".

وأوضح رضا عبد القادر أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.

وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

وأضاف رضا عبد القادر أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي:

https://eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.