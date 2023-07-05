سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 5-7-2023، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

بلغ سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية داخل فروع البنك الأهلي المصري ، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار مقابل العملة المصرية عند 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

كما حافظ سعر الدولار على مستواه ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك بلوم إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك البركة أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار داخل البنك الكويت الوطني إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار داخل فروع بنك المصرف المتحد إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القناة السويس أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.