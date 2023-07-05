شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: بدء سداد اشتراك التليفون الأرضى بنظام الدفع المسبق الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تحويل عملاء التليفون الأرضي، إلي نظام الدفع المسبق، وذلك من خلال رسالة يتلقاها العميل تخبره بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه، وبدأت الشركة في إرسال رسائل نصية لعملاء الدفع المسبق لسداد قيمة اشتراك الثلاث شهر القادمة و التي تبدأ من يوليو الجاري.

فيما تصدر فاتورة التليفون الأرضي التقليدية في 15 من يوليو الجاري عن أشهر ابريل ومايو ويونيو.

ونفى مسئول رفيع في الشركة المصرية للاتصالات لليوم السابع، تحويل جميع العملاء لنظام الدفع المسبق، حيث تم تحويل أكثر من 4 ملايين عميل.

وإليك كل ما تريد معرفته عن نظام الدفع المسبق للاشتراكات التليفون الأرضي:

- تحويل عملاء التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة التقليدية يتم إجباريا وليس اختياريا

- يتم شحن الهاتف الأرضي مسبقا كل ثلاثة أشهر.

-تتم عملية تحويل عملاء التليفون الأرضي البالغ عددهم 12 مليون عميل إلى نظام الدفع المسبق تدريجيا تمهيدا لتعميم التجربة على كافة الخطوط الأرضية.

-قرار تحويل التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق جاء ليمنح العميل المزيد من القدرة على التحكم في استهلاكه، وذلك بدلًا من الخط المفتوح والفاتورة ربع السنوية التقليدية.

وفي الوقت نفسه سيساهم تحويل الخطوط الأرضية للنظام الجديد في تسريع خطوات تنفيذ الفاتورة المتكاملة، التي يمكن للعميل أن يستخدمها لتوحيد انفاقه على جميع خدمات الاتصالات من محمول وأرضي وإنترنت فائق السرعة في فاتورة واحدة متكاملة.