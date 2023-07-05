شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تحويل أكثر من 4ملايين عميل لنظام الدفع المسبق للتليفون الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة المصرية للاتصالات تحصيل اشتراكات التليفون الأرضي لعملاء الدفع المسبق لشهر يوليو عن الثلاث أشهر القادمة، على أن يتم تحصيل اشتراكات عملاء الفاتورة للثلاث أشهر الماضية في 15 يوليو.

وكشف مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، في تصريح خاص الخليج 365، تحويل جميع عملاء التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق تدريجيا، حيث تم تحويل أكثر من 4 ملايين عميل للنظام الجديد.

ونظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي، يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي، عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

ويصل عملاء التليفون الأرضي المنزلي إلي نحو 12 مليون اشتراك.