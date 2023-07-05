كيف تشحن رصيد الحساب فى نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضى؟

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القاهرة - سامية سيد - أرسلت الشركة المصرية للاتصالات، رسائل نصية لعملاء الدفع المسبق للتليفون الأرضي، لتحصيل فاتورة شهر يوليو 2023 للثلاث أشهر القادمة، على أن يتم تحصيل فاتورة التليفون الأرضي التقليدية عن الثلاث أشهر المنتهية بدء من 15 يوليو الجاري.

وحولت المصرية للاتصالات أكثر من 4 مليون مشترك في التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق والذي يتم إجباريا، على أن يتم تحويل باقي للعملاء تدريجيا وفقا لما أكده مسؤول رفيع بالشركة لليوم السابع.

ويصل عملاء التليفون الأرضي إلي نحو 12 مليون اشتراك.

كيف تشحن رصيد في الحساب في نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضي؟

يمكنك شحن رصيد في حسابك في أي وقت من خلال:

- تطبيق My WE www.te.eg/App بإستخدام بطاقة بنكية .

- الموقع الالكترونى https://my.te.eg بإستخدام بطاقة بنكية .

- جميع فروع WE

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني، فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي وغيرها

مع العلم بأنه يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 14 % من مبلغ الشحن.

مثال:

قيمة الشحن 100 جنيه.

ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪ (12.3 جنيهاً).

الرصيد داخل الحساب (87.7 جنيهاً).

سيتم إخطارك بمجرد إعادة شحن رصيد حسابك عن طريق رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل الخاص بك.

استخدامات الرصيد المُعاد شحنه:

- سداد ضريبة الدمغة السنوية بقيمة 8 جنيهات (تخصم من رصيدك في يناير من كل عام).

- تجديد الباقة الأساسية.

- الاشتراك في باقات إضافية.

- تغيير الباقة.

- الاشتراك في الخدمات المضافة.

استهلاك مكالمات خارج الباقة الأساسية.

غيرها ...

في حالة وجود رصيد كافي في الحساب، سيتم تجديد الباقة تلقائياً في موعد التجديد .

ونظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي، يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي، عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.