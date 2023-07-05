شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على باقات التليفون الأرضى لعملاء الدفع المسبق الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحصيل اشتراكات التليفون الأرضي مسبقة الدفع بنظام الباقات، لشهر يوليو 2023 للثلاث أشهر القادمة، حيث تم تحويل أكثر من 4 ملايين عميل للنظام الجديد من إجمالي 12 مليون عميل للهاتف الثابت.

وتحصل الشركة اشتراكات يوليو لعملاء التليفون الأرضي بنظام الفاتورة في 15 يوليو الجارى عن الثلاث أشهر الماضية.

تعرف على باقات التليفون الأرضي لعملاء الدفع المسبق:

حساب قيمة الشحن لتجديد باقتك الأساسية (مثال):

باقة WE أرضي 20

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 20 ربع السنوية والتي تحتوي على 360 دقيقة محلي ومحافظات وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3شهور.

رسوم الاشتراك ربع السنوية = 60 جنيهاً.

ضريبة القيمة المضافة 14 ٪ = 8.4 جنيه.

المبلغ الإجمالي شامل الضريبة هو 68.4 جنيه.

يجب إعادة شحن رصيدك بمبلغ 69 جنيهاً على الأقل.

باقة WE أرضي 35

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 35 ربع السنوية والتي تحتوي على 10.500 دقيقة محلي ومحافظات وWE موبايل وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3شهور (في حالة شحن رصيد لتجديد باقة تحتوي على دقائق للموبايل سيتم خصم 14% ضريبة قيمة مضافة بالإضافة إلى 8% إضافية ضريبة جدول).

رسوم الاشتراك ربع السنوية = 105 جنيهات.

ضريبة القيمة المضافة 14٪ + ضريبة جدول 8٪ = 16.07 جنيه.

المبلغ الإجمالي 121.07 جنيه.

يجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 122 جنيهاً.

باقة WE أرضي 65

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 65 الخاصة بك والتي تحتوي على 10,500 دقيقة محلي، محافظات وWE موبايل و750 دقيقة موبايل للشبكات الأخرى وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3شهور.

رسوم الاشتراك الربع سنوية = 195 جنيها.

ضريبة القيمة المضافة 14٪ + ضريبة جدول 8٪ = 36.88 جنيه.

المبلغ الإجمالي هو 231.88 جنيه.

يجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 232 جنيه.

سيتم تذكيرك بميعاد التجديد عن طريق رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل الخاص بك قبل تاريخ التجديد بيومين وفي يوم التجديد أو يمكنك معرفة ميعاد التجديد عن طريق my.te.eg أو تطبيق MyWE