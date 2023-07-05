شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 17477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3249 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 21267 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7312 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 5239 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.76% ليصل إلى مستوى 5705 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العبور للاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية.

كما أعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركتي العبور للاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 7 آلاف سهم، 1739 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-إيكون، والمهندس للتأمين عدد 191.2 ألف سهم، 239 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 140.1 ألف سهم، 18.7 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، موافقة مجلس الإدارة على تقارير التقييم المالي والمعدة من شركة بيكر تلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل)، وبلغت القيمة العادلة لشركة سيدبك في 31 ديسمبر عام 2022 (تاريخ التقييم) مبلغ 23.1 مليار جنيه موزعًا على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه، وبلغت القيمة العادلة للشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته في 31 ديسمبر عام 2022 (تاريخ التقييم) مبلغ 1.1 مليار دولار موزعًا على عدد 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار، وتم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.90 جنيه لكل دولار، ليصبح تقييمها 33.5 مليار جنيه.