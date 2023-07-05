شكرا لقرائتكم خبر عن "ماونتن فيو" نموذج ناجح للاستثمار العقاري في الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل معظم المصريين حاليًا عن أفضل وعاء استثماري للمحافظة على مدخراتهم، وتحقيق عائد مناسب لتخفيف آثار التضخم التي يعيشها الجميع في مصر حاليًا. فعند كتابة عبارة "استثمر فلوسي" على مواقع البحث الشهيرة، ستظهر لك عدة نتائج وموضوعات للإجابة على هذا السؤال الهام بما في ذلك شراء شهادات الادخار البنكية، أو السبائك والمشغولات الذهبية أو الاستثمار العقارى.

ويلقى الاستثمار العقاري في وحدات البيت الثاني تأييدًا كبيرًا من الخبراء، بفضل عائده السنوي المرتفع الذي يفوق الشهادات البنكية والذهب على المدى الطويل، إضافة لامتلاك المستثمر لوحدة مصيفيه لقضاء إجازة ممتعة. ويدلل الخبراء على تنافسية الاستثمار العقاري بعدما أثبت أنه ملاذ آمن للادخار في وقت الأزمات.

ومع قرب حلول موسم الصيف، يركز الراغبون في شراء وحدات البيت الثاني على الساحل الشمالي بشكل خاص، لما يحظى به من اهتمام حكومي كبير بتنميته من خلال إقامة مدن عالمية، وزيادة الخدمات المتاحة فيه بما في ذلك شبكة الطرق والمحاور والقطار الكهربائي السريع والجامعات الأهلية والخاصة، إضافة لعدد كبير من المشروعات المتميزة لكبرى شركات القطاع الخاص بطول الساحل الشمالي.

فقد شهد الصيف الماضي تحقيق شركات التطوير العقاري، مبيعات تاريخية بلغت 70 مليار جنيه خلال موسم صيف 2022 بنسبة نمو 27%-وفقًا لتقرير صادر عن شركة زي بورد كونسالتج المتخصصة في الأعمال الاستشارية- والذي أوضح أن الارتفاع المتزايد لأسعار الوحدات بالساحل الشمالي جعل منه فرصة للاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال، مؤكدًا أن الساحل الشمالي هو ثاني أكبر سوق في قيمة المبيعات بعد شرق القاهرة.

ووفقًا للتقرير، يتوافر بالساحل الشمالي 48 مشروعًا سياحيًا ينفذهم 22 شركة تطوير عقاري. وتُعد ماونتن فيو من بين أهم الشركات التي تقدم فرصة حقيقية للراغبين في شراء وحدات البيت الثاني في الساحل الشمالي، حيث تعتبر من أكبر 3 شركات للتطوير العقاري في مصر من حيث المبيعات خلال عام 2022، وتمتلك سجلًا حافلًا من المشروعات الناجحة تتجاوز 16 مشروعًا من بينها مشروعات مقامة على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط.

اللافت أن المشروعات المميزة المطروحة حققت مبيعات ضخمة في وقت قياسي مثل مرحلة "EVIA" من مشروع ماونتن فيو رأس الحكمة، التي حققت مبيعات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال يومين، بإجمالي مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه خلال موسم الصيف.

وقد تتصدر منطقة رأس الحكمة مبيعات صيف 2023 مع تقدم مراحل تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة الجديدة، وإطلاق مشروعات سياحية لكبرى شركات التطوير العقاري لتصبح "رأس الحكمة" واجهة سياحية استثمارية جديدة فى الساحل الشمالي، بفضل شواطئها الساحرة، وموقعها بين مدينتي مطروح والعلمين، علاوة على تنوع أنشطتها بين زراعية وسياحية وخدمية.