شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الندوة الدولية الثامنة لمنظمة "أوبك" بحضور وزير البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم أعمال الندوة الدولية الثامنة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بحضور نخبة من الوزراء وقيادات شركات الطاقة العالمية يتقدمهم المهندس طارق الملا وزير البترول فى مصر.

وفي كلمته الافتتاحية.. أكد هيثم الغيص أمين عام أوبك اهتمام أوبك بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وتأمين احتياجات المستهلكين، مشيرا الى أن النفط الخام سيظل محور مزيج الطاقة العالمى لتلبية احتياجات التنمية خاصة في الدول النامية.

وأعرب الغيص عن سعادته بعقد الندوة الدولية بعد توقف خمس سنوات بسبب جائحة كورونا موجها الشكر للوزراء وكافة الحضور.

وفي أول جلسة نقاشية في الندوة.. تحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى عن وجود العديد من التحديات التي تواجه سوق النفط الخام في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى استمرار التزام أوبك في معالجة التحديات بشفافية واسعة.

وأوضح الأمير أن تحالف أوبك+ مستمر في مراجعة تحديات السوق وتطوير العمل المشترك للمنتجين، مشيرا إلى حرص أوبك + على الاستجابة لكل تساؤلات السوق والعمل بشكل جماعي لصالح نجاح الاتفاق المشترك.

وأشار إلى تساؤلات السوق المتواصلة عن التخفيضات الإنتاجية الطوعية للسعودية، لافتا إلى أنها سوف تستمر حتى توفر الاستقرار في السوق منوها إلى حرص المنتجين على اتخاذ القرارات بالإجماع.

وثمن الأمير عبدالعزيز بن سلمان التنسيق مع الجانب الروسى الذى قرر تمديد التخفيضات الإنتاجية أيضا حتى نهاية العام.