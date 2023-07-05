شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الهاتف إلى استقبال ثم رفع الخدمة حال عدم سداد اشتراكات التليفون الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المصرية للاتصالات، تحويل التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق، لمنح العملاء المزيد من القدرة على التحكم في الاستهلاك، وذلك بدلًا من الخط المفتوح والفاتورة ربع السنوية التقليدية.

تحصل الشركة بداية من الشهر الجاري اشتراكات الثلاث أشهر المقبلة لعملاء الدفع المسبق والذي يزيد عددهم عن 4 ملايين عميل، على أن يتم تحصيل فاتورة التليفون الأرضي التقليدية في 15 يوليو الجاري.

إليك ماذا سيحدث حال عدم تجديد الباقة

في حالة عدم تجديد الباقة:

إذا كان الرصيد غير كافي لتغطية مبلغ الباقة الأساسية في تاريخ التجديد، سيتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط.

في حالة الاستمرار في عدم تجديد الباقة الرئيسية سيتم رفع الخط مؤقتاً من الخدمة.

في حالة الاستمرار في عدم تجديد الباقة الرئيسية سيتم رفع الخط نهائياً.

في حالة استنفاد الباقة الأساسية:

في حالة استهلاك الباقة الأساسية قبل موعد التجديد، يمكنك مواصلة إجراء المكالمات من الخط الأرضي باستخدام إحدى الطرق التالية:

التجديد المبكر للباقة الأساسية:

يمكنك تجديد باقتك الأساسية مبكراً قبل تاريخ التجديد وسيتم تغيير تاريخ التجديد في نفس اليوم الذي تقوم فيه بالتجديد المبك.