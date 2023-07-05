شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الربع الثانى.. "CIB" الأول بقيمة 12 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2023، بحجم تداول بلغ 242.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 12.7 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 448.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 8.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 953.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 5.6 مليار جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 865.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.7 مليار جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 1.6 مليار ورقة، وقيمة تداول 3.5 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الدوري.

وفي المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 193.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 68 ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.1 مليار جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 135.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.9 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 272.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.8 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 335.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.59% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 25.96% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 23.86% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.58% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 59.88% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.