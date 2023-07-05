شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يواصل الانخفاض فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، إضافة إلى أداء المجموعة الاقتصادية وانجازات الوزارات المختلفة.

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات عقب انخفاض بحوالي 20 جنيها، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2200 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين لا يزال هناك تذبذب في حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.

استمرار هبوط الذهب

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها .

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

سوق الذهب عالمياً الذهب يحاول الصمود في الأسواق العالمية عند مستوياته الحالية في انتظار محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، بينما يواجه الذهب منطقة مقاومة هامة قد تحدد مصير أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1928 دولار للأونصة دون تغير كبير عن سعر الافتتاح، وذلك بعد أن استطاع المعدن النفيس أن يسجل 4 جلسات متتالية من المكاسب دفعته للتداول من جديد تحت المستوى 1930 دولار للأونصة.

عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس ساعدت الذهب على الاستقرار عند المناطق الحالية وتدعيم التصحيح الإيجابي الذي بدأ فيه مع بداية شهر يوليو، ولكن حتى الآن يظل معرض للهبوط في أي لحظة كونه لم يستقر فوق منطقة المقاومة الحالية.

زيادة الصادرات المصرية

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وقال الوزير إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.

وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الإقتصادية العالمية الحالية، مشيراً الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.

البورصة المصرية

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2023، بحجم تداول بلغ 242.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 12.7 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 448.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 8.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 953.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 5.6 مليار جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 865.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.7 مليار جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 1.6 مليار ورقة، وقيمة تداول 3.5 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الدوري.

وفي المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 193.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 68 ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.1 مليار جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 135.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.9 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 272.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.8 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 335.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.59% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 25.96% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 23.86% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.58% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 59.88% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.