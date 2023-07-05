شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول: لا صحة لقرار متداول بحظر استيراد بعض المنتجات من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مسؤول، فى تصريح لـ"الخليج 365" صحة قرار متداول بحظر استيراد بعض المنتجات من الخارج لافتًا إلى أنه لم يصدر مثل هذا القرار من مصلحة الجمارك ولم ينشر فى الجريدة الرسمية. وأكد المصدر على عدم صحة الصورة المدتاولة بقرار حظر استيراد الأثاث المنزلى والمكتبى المطبخى كامل الصنع والأجهزة المنزلية الكهربائية كاملة الصنع وملابس كاملة الصنع وأحذية كاملة الصنع وأدوات صحية كاملة الصنع ومستلزمات القطط والكلاب والاكسسوار الحريمى بجميع أشكاله.



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