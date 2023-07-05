شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: منشور حظر الاستيراد "مزيف" ويهدف لنشر البلبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، أن المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعى بحظر استيراد 23 سلعة هو صفحة مزيفة، مؤكًدا أنه بمجرد النظر يتضح بأن هذا المنشور مزيف وهدفه إثارة البلبلة.

وذكر أمين الغرف التجارية في بيان له، أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة، كما أن مثل تلك القرارات يجب أن تتضمن البد الجمركى للصنف وليس فقط ذكر السلعة.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك الذى أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص الجمارك من الأصل.

ويناشد اتحاد الغرف التجارية كافة منتسبيه من تجار وصناع ومؤدى خدمات توخى الحذر في هذه المرحلة من مثل تلك الممارسات التي تستهدف الاضرار بالاقتصاد المصرى واثارة البلبلة في الأسواق.

كما نشاد اتحاد الغرف التجارية، وسائل الإعلام المختلفة ضرورة التحقق من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية من الوزارات المختلفة والجهات المعنية.