أخبار البورصة اليوم الأربعاء 5-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-7-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العبور للاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وإيه كابيتال القابضة، وبلتون المالية القابضة.





البورصة تخسر 5 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 712.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.58%، والعرب على 8.4%، واستحوذت المؤسسات على 29.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 71.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 21142 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 7274 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 5772 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1333 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 7 آلاف سهم، 1739 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-إيكون، والمهندس للتأمين عدد 191.2 ألف سهم، 239 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 140.1 ألف سهم، 18.7 ألف سهم، على التوالي.

سيدبك أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، موافقة مجلس الإدارة على تقارير التقييم المالي والمعدة من شركة بيكر تلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل)، وبلغت القيمة العادلة لشركة سيدبك في 31 ديسمبر عام 2022 (تاريخ التقييم) مبلغ 23.1 مليار جنيه موزعًا على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه، وبلغت القيمة العادلة للشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته في 31 ديسمبر عام 2022 (تاريخ التقييم) مبلغ 1.1 مليار دولار موزعًا على عدد 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار، وتم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.90 جنيه لكل دولار، ليصبح تقييمها 33.5 مليار جنيه.