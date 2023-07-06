شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الكوسة والفاصوليا والبطاطس فى سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار بعض أصناف الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس، مع انتظام العمل فى أسواق الجملة بالعبور وأكتوبر وغيرها من الأسواق، وسجل سعر الطماطم من 2.5 إلى 4 جنيهات

وسجل سعر البطاطس 6 إلى 8 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والبصل بسعر من 9 إلى 14 جنيها، والكوسة من 2 إلى 4.5 جنيها بانخفاض 4 جنيهات تقريبا.

وسجل سعر الجزر 4.5 جنيهات، والفاصوليا من 5 إلى 7 جنيها، والباذنجان البلدى 3 الى 4 جنيهات، والرومى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومى 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.