شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم، الخميس 6-7-2023، أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.