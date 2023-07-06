شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مصر ملتزمة بالعمل على خفض انبعاثات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن مصر ملتزمة بالعمل على خفض انبعاثات الكربون على الرغم من أن النمو السكانى السريع فى مصر يتطلب زيادة استهلاك الطاقة التقليدية، لافتا إلى دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة.

وقال الملا في كلمة له اليوم الخميس، فى جلسة عن انتقال الطاقة أمام الندوة الدولية الثامنة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا - إن الحديث عن انتقال الطاقة يتطلب تذكر مشكلة فقر الطاقة واحتياج الملايين للكهرباء وخدمات الطاقة الأساسية.

وأشار إلى أن الاعتماد على النفط والغاز ليس مصدر مشكلة لجهود معالجة تغير المناخ بل هما جزء من الحل في برامج تحول الطاقة الناجحة، لافتا إلى ضرورة التركيز على التعاون الدولي لخفض الانبعاثات الضارة .

وأوضح الملا أن تحديث استراتيجيات الطاقة في مصر مستمر بالاعتماد على التكنولوجيا، مشيرا إلى السعي إلى الاعتماد بشكل أكبر على الغاز والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر.

وذكر الملا أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ العام الماضي كان ناجحا للغاية وكان مصدر فخر لمصر ولكل دول إفريقيا، ولفت الملا إلى أن صناعة النفط في مصر تعتمد على استثمارات شركات الطاقة الدولية.