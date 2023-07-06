شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 76.47 دولار لخام برنت و71.78 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 76.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.78 دولار.

وأكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص أن "أوبك" تعتبر روسيا حليفا مهما لاستقرار الأسعار في أسواق النفط.

وقال الغيص: "روسيا دولة مهمة في اتفاقية "أوبك +"، وعملت روسيا مع دول أوبك منذ عام 2017، جنبا إلى جنب مع السعودية، تقود اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج. لذلك فإن روسيا حليف في هذه الاتفاقية للحفاظ على استقرار أسواق النفط.

وأعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" في وقت سابق للصحفيين أنه يعتزم زيارة روسيا، وعلى الأرجح سيشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر.