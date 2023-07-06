شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: المدينة المنورة استقبلت 9461 حاجا مصريا منذ 2 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد صالح، رئيس لجنة مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع لبعثة الحج السياحي، إن إجمالي عدد الحجاج المصريين المسافرين عبر شركات السياحة المصرية والذين وصلوا إلى المدينة المنورة عقب الانتهاء من مناسك الحج بلغ 9461 حاج منذ 2 يوليو الجاري وحتى الآن.

أضاف، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" أن المدينة المنورة من المقرر أن تستقبل اليوم 613 حاج، بينما خرج بالأمس 2740 حاجا، ومن المقرر أن يغادر اليوم 2656 حاجن ليكون عدد المتواجدين في المدينة المنورة من الحجاج المصريين ضمن الحج السياحي 4056 حاجا، مشيرة إلى استمرار عمليات دخول وخروج الحجاج للمدينة المنورة في سهولة ويسر، مع العمل على تذليل أية عقبات.

وعن الحالة الصحية للحجاج أشار إلى أن معظم الحالات المرضية مستقرة وبسيطة فيما عدا حالة واحدة لسيدة تبلغ من العمر 75 عاما تم حجزها بإحدى المستشفيات وقد تحتاج لدخول العناية المركزة، وسوف تتخلف عن رحلة عودتها إلى أن تستقر حالتها الصحية، موضحًا أن نجلها مقيم بالمملكة العربية السعودية وحضر لمقر البعثة لمتابعة حالتها وحتى تظل تحت مسئوليته لحين استقرار حالتها الصحية وعودتها لأرض الوطن.