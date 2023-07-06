شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع والتداولات تجاوزت 1.6مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 1.132 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 17102 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 20849 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 5146 نقطة.