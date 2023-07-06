شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الروسى: انخفاض سعر صرف الروبل يحمل حاليا مخاطر تضخمية للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئيسة البنك المركزى الروسى إلفيرا نابيولينا، أن ديناميكيات سعر صرف الروبل تحمل الآن مخاطر معززة للتضخم فى روسيا، مشيرة إلى أن البنك المركزى سيأخذ ذلك بعين الاعتبار فى قرارات سعر الفائدة.

وقالت نابيولينا - خلال المؤتمر المالي للبنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إن " ديناميكية سعر الصرف الآن تنطوي على مخاطر تدفع نحو التضخم، وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن سعر الفائدة الأساسي".

هذا ويعقد هذا المؤتمر المالي في الفترة من 6 إلى 7 يوليو الجاري في مدينة سانت بطرسبورج.

يُذكر أن الروبل الروسى انهار عمليا أمام الدولار واليورو خلال الأيام القليلة الماضية، ووصل سعر صرف الدولار الواحد، اليوم، إلى 93 روبلا، واليورو الواحد تجاوز سعره الــ 101 روبل.