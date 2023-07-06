شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، بنهاية تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.