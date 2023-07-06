شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. المجتمعات العمرانية تحذر من إعلانات مضللة عن بيع فيلات ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 6-7-2023 عدد من الأخبار الهامة المحلية والعالمية، أبرزها المجتمعات العمرانية تُحذر من إعلانات مُضللة عن بيع فيلات بالحى الـ14ببني سويف الجديدة، هيئة التنمية الصناعية تبحث حل مشكلات المصانع المتعثرة بمحافظتى بنى سويف والمنيا.

المجتمعات العمرانية تُحذر من إعلانات مُضللة عن بيع فيلات بالحى الـ14ببني سويف الجديدة

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن فتح باب الحجز اعتباراً من 10/7/2023 لبيع فيلات بمساحات 400م2 "مبانٍ وحديقة " داخل كومباوند بالحي الـ14 على طريق الجيش مباشرة على مساحة 40 فدانا داخل حدود مدينة بني سويف الجديدة، فإن الهيئة تُحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات المضللة، حيث لم يتم تخصيص أي قطع أراضٍ للشركة صاحبة الإعلان.

هيئة التنمية الصناعية تبحث حل مشكلات المصانع المتعثرة بمحافظتى بنى سويف والمنيا

اجتمع فريق عمل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدد من أصحاب المشروعات المتعثرة ماليًا بكلاً من محافظتي بني سويف والمنيا وهو الإجتماع الذي نظمته جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية.

وزير البترول: مصر ملتزمة بالعمل على خفض انبعاثات الكربون

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن مصر ملتزمة بالعمل على خفض انبعاثات الكربون على الرغم من أن النمو السكانى السريع فى مصر يتطلب زيادة استهلاك الطاقة التقليدية، لافتا إلى دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة.

وزير الصناعة يلتقي وفد شركة للمنتجات الصحية لبحث فرص الاستثمار

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع وفد شركة هيات ايجيبت التركية للمنتجات الصحية بحضور كل من شينول كسرلي اوغلو رئيس الشركة و امري ألتي رئيس قطاع الشئون المالية والدكتورة دينا حمدي رئيس قطاع الشئون التنظيمية والعلاقات الخارجية حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلة التي تعتزم الشركة إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

اتجاه رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر يضغط على سعر الذهب

يحاول الذهب الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد الأداء السلبي الذي سجله أمس بسبب محضر اجتماع البنك الفيدرالي الذي أكد على استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في تراجع أسعار الذهب ليفشل في اختراق منطقة المقاومة الأولية.

شعبة النقل: مصر تمتلك جميع المقومات المؤهلة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة لحل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين، ساعدت على إبرام صفقات استثمارية تحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر خاصة في مشروعات النقل واللوجستيات، وتعزز دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى لتمويل مشروعات تنمية الأسرة

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعلاء الدين فاروق زكي، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري؛ توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري في إطار " مبادرة تنمية الاسرة المصرية - باب رزق " بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه

أحمد صالح: المدينة المنورة استقبلت 9461 حاجا مصريا منذ 2 يوليو

قال أحمد صالح، رئيس لجنة مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع لبعثة الحج السياحي، إن إجمالي عدد الحجاج المصريين المسافرين عبر شركات السياحة المصرية والذين وصلوا إلى المدينة المنورة عقب الانتهاء من مناسك الحج بلغ 9461 حاج منذ 2 يوليو الجاري وحتى الآن.

التخطيط تشارك فى ورشة عمل لمناقشة "مسودة التقرير الطوعى المحلى لمحافظة بورسعيد"

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لمناقشة "مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة بورسعيد" بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، والدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية والخبير المعني بهذا الملف، وممثلي وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروعات محدودى ومتوسطى الدخل

واصل المهندس علاء عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولاته التفقدية يرافقه مسئولو الجهاز، بوحدات محدودي الدخل ومنطقة عمارات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم التنبيه على الشركات العاملة بتكثيف الأعمال بقطاع الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والنظافة.