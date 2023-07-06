شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 29.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.132 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 713.6 مليار جنيه إلى 692.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.1 مليار جنيه إلى 214.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 934.7 مليار جنيه إلى 907 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.518 مليار ورقة منفذة على 209 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.754 مليار ورقة منفذة على 133 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 80.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.11%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 314.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 76.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.4 مليار جنيه، بحجم تداول 734 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 66.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.2 مليار جنيه بحجم تداول مليار ورقة مالية منفذة من خلال 143 ألف عملية.

يذكر أن البورصة المصرية، عقدت 3 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بعدما استأنفت التداولات عقب إجازة عيد الأضحى التي انتهت يوم الإثنين.