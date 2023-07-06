شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 6-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 1.132 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وحق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.





البورصة تخسر 17 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 1.132 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 910.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.26%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 24.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 34.6 ألف جنيه، 136.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 17102 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 20849 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 5146 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 5646 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1337 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.





طاقة عربيةأعلنت البورصة المصرية، السماح ببدء التداول على الورقة المالية شركة طاقة عربية، اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 9 يوليو بسعر فتح يبلغ 0.50 جنيه للسهم (السعر المرجعي - القيمة الاسمية) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 30 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 2150 سهم، 100 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 30 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 13.6 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد عدد 603.6 ألف سهم، 4.15 مليون سهم، 22 سهم، 36 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال عدد 1.1 مليون سهم.





برايم أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن رفض مجلس الإدارة الخطاب المقدم من إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بغرض الاستحواذ على شركة برايم لتداول الأوراق المالية ونشاط أمناء الحفظ.





النصر للأعمال المدنية أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن إسناد وزارة النقل أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع المركزية شرق النيل من الكيلو 108 إلى الكيلو 114.668 وبطول 5.668 كيلو إلى الشركة بقيمة مالية 120 مليون جنيه.