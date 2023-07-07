شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2023 بنحو 181 ألف برميل يوميا أى بنسبة 2.9% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 6.4 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 5 آلاف برميل يوميا فقط مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البتروليةالعالمية لمنظمة "أوابك".

هذا وتجدر الإشارة إلى ارتفاع واردات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 27 يناير 2023 إلى نحو 7.3 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر يوليو 2022 قبل أن تتراجع خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2023 إلى أدنى مستوياتها خلال نحو عامين.

كما ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال الربع الأول من عام 2023 بنحو 41 ألف بي أى بنسبة 2.1% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ 2 مليون بي، وهو مستوى منخفض بنحو 5 آلاف برميل يوميا فقط على أساس سنوي.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع واردات المنتجات النفطية الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 3 فبراير 2023 إلى حوالي 3 مليون بي وهو أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر أغسطس 2021.