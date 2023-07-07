شكرا لقرائتكم خبر عن 4000شخص يعملون بمجال التكنولوجيا فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعى فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير تقرير إلى أن حوالى 4000 شخص يعملون في قطاع التكنولوجيا فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي في مايو، وفى المجموع تم تسريح حوالى 80 ألف شخص الشهر الماضى لأسباب مختلفة.

كان سوق العمل التكنولوجي متقلبًا تمامًا خلال الشهرين الماضيين، ومنذ إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وBard وBing، أصبحت الأمور أكثر صعوبة، وفقًا لتقرير جديد.

وقدمت OpenAI ChatGPT في نوفمبر 2022، وأطلقت Google و Microsoft أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما Bard و Bing في فبراير من هذا العام، وكانت أدوات الذكاء الاصطناعي الثلاث هي حديث عالم التكنولوجيا منذ نشأتها واليوم تستخدم المزيد والمزيد من الشركات الذكاء الاصطناعي بأفضل ما لديها، وفي مايو فقد ما يقرب من 4000 شخص وظائفهم بسبب التكنولوجيا الناشئة.

4000 شخص فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

وكشف تقرير Business Insider الذي نُسب في الأصل إلى تقرير شهري من Challenger وGray وChristmas أنه في مايو من هذا العام، فقد حوالي 4000 شخص وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أنه في المجموع، تم تسريح حوالي 80 ألف شخص من وظائفهم الشهر الماضي من بين هؤلاء تم تخفيض 3900 وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي، قد تكون الأسباب الكامنة وراء تخفيضات الوظائف الأخرى هي الظروف الاقتصادية، أو خفض التكاليف، أو إعادة الهيكلة في الشركة، أو عمليات الدمج والاستحواذ.

كما شارك التقرير رؤى حول إجمالي تخفيضات الوظائف في عام 2023 حتى الآن من يناير إلى مايو وفقد حوالى 4 أشخاص وظائفهم.

كما أخبر متحدث باسم Insider أن هذه هي المرة الأولى التي تُنسب فيها تخفيضات الوظائف إلى الذكاء الاصطناعى، وأضاف المتحدث أن جميع عمليات التسريح كانت من قطاع التكنولوجيا.

ChatGPT يحل محل البشر في مكان العمل

وفي فبراير من هذا العام، كشف استطلاع آخر أجرته منصة الاستشارات الوظيفية "ريسوم بيلدر" أن بعض الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها قد بدأت في نشر ChatGPT بدلاً من العاملين البشريين.

وشارك 1000 من قادة الأعمال فى الاستطلاع، وقال ما يقرب من نصف الشركات الأمريكية التى شاركت إنهم يستخدمون ChatGPT وأن chatbot قد حل محل العمال فى شركاتهم.

وقال "ريسوم بيلدر" في بيان صدر في ذلك الوقت، إن قادة الأعمال "أعجبوا" بعمل chatbot الفيروسي، وقالت الشركة: "بشكل عام، أعجب معظم قادة الأعمال بعمل ChatGPT، ويقول 55% أن جودة العمل الذي تنتجه ChatGPT ممتازة، بينما قال 34 % إنه جيد جدًا."

ونقل تقرير Business Today عن ستايسي هالر كبير مستشاري منصة الاستشارات الوظيفية قوله في بيان: "هناك الكثير من الإثارة فيما يتعلق باستخدام ChatGPT، نظرًا لأن هذه التكنولوجيا الجديدة تتزايد في مكان العمل، ويحتاج العمال بالتأكيد إلى التفكير في كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسؤوليات وظيفتهم الحالية، وتظهر نتائج هذا الاستطلاع أن أصحاب العمل يتطلعون إلى تبسيط بعض مسؤوليات الوظيفة باستخدام ChatGPT. "

علاوة على ذلك، قال سام ألتمان، مبتكر ChatGPT فى مقابلة فى مارس إن إحدى الوظائف التي يمكن استبدالها بـChatGPT هي خدمة العملاء.