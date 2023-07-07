سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" تقريرا سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الجمعة الموافق 7-7-2023، وفقا 0لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرية.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار داخل فروع ميد بنك، أمام العملة المحلية عند 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

عرضت فروع البنك الأهلي الكويتي – مصر، الدولار أمام الجنيه المصري بسعر 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار داخل بنك كريدي أجريكول مصر، أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

فيما عرض بنك الكويت الوطني سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار داخل فروع بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي مستويات 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

عرض البنك المصري الخليجي سعر الدولار على شاشات التداولات اللحظية عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم داخل في البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية في السوق عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.