شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-7-2023 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-7-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.