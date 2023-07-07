شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2180 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين لا يزال هناك تذبذب في حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2491 جنيها.

عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها .

الجنيه الذهب 14440 جنيها.



الذهب العالمي الذهب العالمي تتجه أسعار الذهب عالميًا إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل استمرار تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وذلك بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكي التي أظهرت قوة ومرونة القطاع في مواجهة عمليات رفع الفائدة مما يعمل على دعم التضخم الذي يحاول البنك الفيدرالي مواجهته برفع الفائدة. شهدت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة تحركات عرضية ضعيفة ليرتفع بنسبة 0.2%، عند 1915 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوياته عند 1902 دولار للأونصة.

فشلت محاولات الذهب خلال هذا الأسبوع في اختراق منطقة المقاومة عند 1925 – 1935 دولار للأونصة، ليعود إلى الهبوط ويعيد اختبار مستوى الدعم 1900 دولار للأونصة، وذلك بدعم من البيانات الأمريكية عن قطاع العمالة التي أظهرت قوة واستقرار في سوق العمل قد يتطلب معها استمرار البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

صدر أمس عن الولايات المتحدة مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو ليظهر توفير الاقتصاد 497 ألف وظيفة جديدة أعلى بكثير من التوقعات بقيمة 226 ألف والقراءة السابقة لشهر مايو عند 267 ألف وظيفة.

عملت هذه البيانات على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب يوم أمس كونها تدل على قوة قطاع العمالة وهو القطاع الرائد في الاقتصاد الأمريكي والذي يراقبه البنك الفيدرالي عن كثب لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل حاد لتسجل ارتفاع بنسبة 5.3% منذ بداية الأسبوع وتسجل أعلى مستوى منذ نهاية شهر فبراير الماضي عند 4.087%.

من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يعد الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، وسجل مستوى تاريخي هو الأعلى منذ عام 2006 تقريباً عند 5.101%.

ارتفاع العائد على السندات الأمريكية يعكس ثقة الأسواق في ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة، وقد تم تسعير الأسواق باحتمال بنسبة 92% أن الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه شهر يوليو الجاري.