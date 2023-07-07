انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1909 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.