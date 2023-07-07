شكرا لقرائتكم خبر عن 123 مليون جنيه صافى مبيعات المستثمرين العرب والأجانب خلال 3 جلسات بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 84.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.5%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.243 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.881 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 29.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.132 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 713.6 مليار جنيه إلى 692.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.1 مليار جنيه إلى 214.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.
ويذكر أن البورصة المصرية، عقدت 3 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بعدما استأنفت التداولات عقب إجازة عيد الأضحى التي انتهت يوم الإثنين.
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