شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: شطب صندوق تأمين شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1554 لسنة 2023، بشأن شطب صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج والملابس.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل ”الخليج 365” على نسخة منه على:



صندوق مصر لصناعة معدات الغزل

وارتفعت إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين إلى 56.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ18.5%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 16.7%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ88.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.9%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.