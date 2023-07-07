شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "السياحة" و"المقاولات" والان مع تفاصيل الخبر
كما هبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، ونزل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 4.8%، 0.5%، 0.4%، على التوالى.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 29.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.132 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 713.6 مليار جنيه إلى 692.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.1 مليار جنيه إلى 214.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.
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