شكرا لقرائتكم خبر عن 655 ألف شخص حصلوا على 8.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات زراعية متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نشاط التمويل متناهي الصغر نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل لتصل إلى 41 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023 مقابل 30.18 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، مما انعكس على الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من خدمات النشاط، كما يلي:

1- النشاط التجارى:

- جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 24.36 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.5 مليون مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 18.3 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.3 مليون مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 59.4%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 63.17%.

2- النشاط الخدمي:

- جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثالث في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 5.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 540 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 4.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 466 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث بنسبة 13.91%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 13.72%.

3- النشاط الزراعي:

- جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 8.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 655.5 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 5.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 586 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الثاني بنسبة 19.9%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 16.6%.

4- النشاط الإنتاجي والحرفي:

- جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الرابع في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 2.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 254.93 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 229 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع بنسبة 6.8%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 6.5%.