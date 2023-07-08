شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. البنك التجارى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 17.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 876.7 مليون جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 95.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 412.1 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 189.1 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 7.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 181.4 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول 15 مليون ورقة، وقيمة تداول 136.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 7 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 135.3 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 22.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 127.6 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما"، بحجم تداول 46.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 118.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-2"، بحجم تداول 658.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 114.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 2.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 97.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.