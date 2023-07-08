شكرا لقرائتكم خبر عن "ممفيس للأدوية" تكشف تفاصيل بيع أرض مصنع الشركة بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر
وأرجعت الشركة، تضمن المبيعات مبلغ 18.9 مليون جنيه قيمة فواتير المبيعات لم يتم تسليم مشمولها للعملاء خلال الفترة من 1 أبريل حتى 3 أبريل عام 2023، وذلك لعدم توافر وسائل نقل كافية لتسليم مشمول هذه الفواتير، مشيرة إلى أنه تم استبعاد قيمة فواتير بمبلغ 43 مليون جنيه من المبيعات، والتى تم تسليمها بعد يوم 3 أبريل.
وكشفت شركة ممفيس للأدوية، عن إحلال بعض الأصول الثابتة، وذلك طبقًا لاحتياجات الشركة الفعلية، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع مستمر في سعر العملة، وعدم توافر العملة الأجنبية للاستيراد، مضيفة أنه جاري دراسة حلول بديلة لاستيراد احتياجات الشركة من آلات الإنتاجية اللازمة.
وبررت الشركة، أسباب تكبدها خسائر بقيمة 1.414 مليون جنيه قيمة خامات انتهت صلاحيتها، نتيجة أن بعض الخامات لا تكفي لعمل تشغيلة، والبعض الآخر لمستحضرات تم إيقافها من وزارة الصحة، كما بررت تضمن مخزون الإنتاج غير التام 1.7 مليون جنيه، نتيجة انتظار شهادة الإفراج من هيئة الدواء نظرًا لتغير مصدر الخامة، وجاري المتابعة مع الهيئة للانتهاء منه.
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