شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارى الدولى" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداولات بـ971 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 971.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 967.9 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.4%.

وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 495.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 453.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 439.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء في المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بقيمة تداول بلغت 356.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 344.3 مليون جنيه بنسبة 4.8%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 324 مليون جنيه بنسبة 4.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 322.2 مليون جنيه، 320.7 مليون جنيه، بنسبة 4.5%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.