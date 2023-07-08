شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجمارك تبدأ تطبيق 60 دولارا رسم صادر على طن البرسيم والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على (البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة والمندرجة في البند الجمركي رقم 1214) لتصبح 700 جنيه كرسم يدفع على كل طن يتم تصديره.
وكان قد صد القرار رقم (50) لسنة 2018 بشأن تعديل قيمة رسم الصادر المقرر على صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف الموضحة بالقرار الوزاري رقم (1581) لسنة 2017.
وكانت الأصناف هي "سيلاج الذرة" ليكون قيمة رسم صادر 300 جنية للطن، "قش وقشور الحبوب وإن كانت مهشمة (تبن) فيما عدا قش الأرز" ليكون 600 جنيه للطن بدلاً من 600 جنيه للطن، "البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة" ليكون 600 جنيه للطن بدلاً من 900 جنيه للطن.
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