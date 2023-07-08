الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-7-2023

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الشارقة - اميمة ياسر -    

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم السبت الموافق 8-7-2023، وذلك في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه داخل البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار اليوم داخل فروع بنك الإسكندرية،أمام العملة المحلية المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرضت فروع بنك القاهرة، سعر الدولار مقابل العملة المصرية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في فروع بنك بلوم مصرأمام الجنيه المصري مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض بنك البركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار داخل فروع بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار داخل فروع بنك المصرف المتحد إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم على الموقع الإلكترني لبنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، في اخر تحديث له.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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