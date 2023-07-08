شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات: دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للاشتراك فى المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتها، مشيرًا إلي مساهمة المجلس في تمويل ومساندة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الأعضاء بالمجلس في الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة.

وأشار في بيان له اليوم، إلى جهود المجلس بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج والسفارات بالخارج والجهات المناظرة للمجلس، في استقدام بعثات للمشترين على هامش أجرو إيجيبت وتحضير لقاءات ثنائية من مختلف دول العالم بينهم وبين نظرائهم المصريين.

وأعلن "أبو المكارم" مشاركة 40 شركة مصرية و20 مستوردا من دول (غانا – العراق- كينيا- اسبانيا – السعودية- المغرب) في الدورة الأولي لمعرض أجرو إيجيبت والذي ينطلق غدا الأحد، مشيرا إلى مشاركة القطاعات التابعة للمجلس ومنها "أسمدة – مبيدات – مستلزمات زراعية – انظمة الري" بحضور 40 شركة مصرية ومشاركات من حوالي 20 مستثمر ومستورد وممثلين من سفارات الهند وإنجلترا.

من جانبه، أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان صادرات مصر من الأسمدة لمختلف دول العالم حققت معدل نمو بلغ نحو 42% خلال 2022 ليبلغ ما قيمته 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال 2021.